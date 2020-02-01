أعلن اللقاء ​المتن​ي الذي يضم مجموعة من الوجوه المتنية التي خاضت غمار المعترك السياسي والاجتماعي سواء اكانت من ​المجتمع المدني​ أو وجوه حزبية، في بيان، انه "سيكون خلية عمل انبثقت من قلب المتن لتنطلق على مساحة الوطن في مراقبة الإشكاليات والإضاءة على ​الفساد​ والهدر في كافة المشاريع ومؤسسات ​الدولة​"، موضحاً انه "سيعمد قريبًا إلى فتح بعض الملفات ليضعها بمتناول الرأي العام و​القضاء​ المختص"، مؤكداً على ضرورة "المطالبة ب​انتخابات​ نيابية مبكرة اذ ان هذا المطلب يأتي من قناعة الأعضاء بأنه الباب الحقيقي للتغيير".

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كانت هذه تفاصيل خبر اللقاء المتني: لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لأنها الباب الحقيقي للتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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