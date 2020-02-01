النشرة: انهيار أجزاء من سقف منزل في صيدا القديمة ولا إصابات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن انهيار اجزاء من سقف أحد المنازل في "زقزوق حمص" داخل احياء ​صيدا القديمة​ دون وقوع ​اصابات​. ودعا أصحاب المنزل المسؤولين الى الاسراع بالكشف وترميمه سيما وانه ليس الانهيار الاول.

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