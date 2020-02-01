الصحة الامارتية: شخصنا حالة جديدة للإصابة بالكورونا لشخص قادم من الصين

أعلنت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع في ​الإمارات​، عن "تشخيص حالة جديدة للإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية"، مشيرة الى ان "المريض يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية".

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