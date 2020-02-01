دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الصين.. فيروس كورونا يجبر «أبل» على إغلاق جميع متاجرها

أجبر انتشار فيروس كورونا شركة أبل على إغلاق متاجرها الرسمية في الصين بسبب تصاعد المخاوف من تفشي الفيروس الذي أدى لوفاة 259 شخصًا، بينما قفز عدد المصابين إلى 11 ألفًا و791 مصابًا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون اليوم.

وقالت شركة «أبل»، اليوم السبت، إنها ستغلق جميع متاجرها الرسمية ومكاتب الشركة في الصين، حتى 9 فبراير، وذلك بسبب تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أبل: «بناءً على أحدث توصية من خبراء صحة بارزين، فإننا قررنا غلق جميع مكاتبنا ومتاجرنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في الصين حتى 9 فبراير». مشيرة إلى إنها تتطلع إلى إعادة فتح المتاجر في أقرب وقت ممكن. وفقًا لما نقلته «سبوتنيك».

وكانت أبل -في وقت سابق من هذا الأسبوع- قد أغلقت ثلاثة متاجر في الصين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، لتنضم بذلك إلى عدد من شركات بيع التجزئة، منها شركة ستاربكس وشركة ماكدونالدز، الذين قرروا إغلاق المتاجر مؤقتًا كإجراء وقائي.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخصًا.

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