شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "المحامين":القانون لم يلزم النقابة بإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين ،إن ما يثار عن جلسة حلف اليمين التى عقدت اليوم السبت بأنها باطلة، ادعو من قال أن يقرأ قانون المحاماة الجديد و يعلم أننا نعمل فى إطار القانون و حتى لو توقفت الانتخابات يظل المجلس يؤدى دوره حتى تحديد موعد جديد.

وأضاف بسيونى ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365” :"أقول هذا للساعين لوقف الانتخابات ، القانون لم يلزم النقابة بأن تجرى الانتخابات فى ظل اشراف قضائى و ليعد من قال هذا بالذاكرة للخلف أيام النقيب معلمه أحمد الخواجه كانت تجرى الانتخابات بإشراف الراحل رشاد نبيه المحامى وكانت تجرى الانتخابات الفرعية بإشراف أحد أعضاء مجلس النقابة العامة و مع وجود سامح عاشور هو الذى قرر أن تكون الانتخابات فى ظل اشراف قضائى حتى يقول للمتغولين على العمل النقابى أننا للشرعية و للقانون واعون ".

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر.

ترأس الجلسة يحيى التوني، أمين صندوق نقابة المحامين، نيابة عن النقيب العام سامح عاشور، وأكد أن نقابة المحامين تفتح ذراعيها أمام أبنائها الجدد من المحامين، مشيراً إلى أن الشباب هم المستقبل الذين سيحملون شرف هذه المهنة.

وشدد "التوني"، على المحامين الجدد بضرورة التحلي بالصبر، والجد والاجتهاد خلال فترة التدريب العملي في مكاتب المحاماة، ناقلا تحيات نقيب المحامين للشباب والترحيب بهم كأعضاء جدد في نقابة المحامين العريقة.

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وحضر من أعضاء مجلس النقابة العامة، حسين الجمال، وعبد الجواد أحمد، وأيمن الفولي، وماجد عبد اللطيف، ومصطفى البنان، ومحمد كركاب، ومحمد عريضة، وسامح صديق، ونقيب شمال القاهرة هشام زين.

شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .