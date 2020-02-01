شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة بولندية بمنتدى الشباب: مصر لديها أكبر منتدى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت "أنيا تومزاك" أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم 2019 فيديوعلى صفحتها على موقع "يوتيوب" ،توضح فيه عن تجربتها خلال صفحتها Globe in the Hat واصفة المنتدى بأنه أكبر منتدى في العالم .

و روت "انيا" البولنديه الجنسية فى الفيديو تجربتها بداية من دخولها مصر و رحله الطائرة و الترحيب الحافل التى تلقته خلال مشاركتها بمنتدى شباب العالم 2019، بالاضافه الى المعالم السياحيه التى رئتها خلال تواجدها بشرم الشيخ مقر المنتدى ، كما تحدثت "أنيا تومزاك" عن المعارض و الأنشطة و الندوات الثقافية التى حضرتها خلال فترة المنتدى واصفه اياه بأكبر منتدى بالعالم .

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كان منتدى شباب العالم فى نسخته الماضية، عقد سلسلة جلسات شهدت تنوعًا في طرح القضايا والنقاشات التي دارت حولها، من بينها الإرهاب والنزاعات المسلحة، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وملفات التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال اقتصاديات الطاقة، ومجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، والفرص والتحديات التي تواجه دول شرق المتوسط في تأمين مصادر الطاقة المختلفة، وتمويل إنشاء وصيانة البنية التحتية. وموضوعات مثل الثورة الصناعية الرابعة، والأمن الغذائي، والاتحاد من أجل المتوسط، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل، وتمكين المرأة والفن والسينما.