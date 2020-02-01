شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أبو السعد تطالب بخطة توعوية لمواجهة فيروس كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، جميع الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم لمواجهة فيروس كورونا الجديد وإطلاق حملات توعوية للمواطنين منه.

وقالت أبو السعد ، إن وزارة الصحة على سبيل المثال، أطلقت حملات توعوية بأعراض المرض وإجرءات الوقاية منه وكيف يحمي المواطن نفسه من الإصابة به خاصة في مناطق التجمعات، وتواصلت مع الدول التي نجحت في تطوير لقاحات له للحصول على بعضا من العبوات بشكل احتياطي، كما أشارت هالة أبو السعد إلى دور وزارة الطيران بالتعاون مع الصحة وإدارة الحجز الطبي، في العمل على الكشف الصحي على كل الوافدين والمسافرين للتأكد من سلامتهم وعدم حملهم الفيروس، خاصة مع انتشاره في دول كثيرة بالعالم

وأضافت أبو السعد ، أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي عليهما دور كبير في توعية الطلاب، وتأكيد ضرورة الحرص على النظافة الشخصية وأهمية العرض على الأطباء حال ملاحظة أعراض المرض وغيره".

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كانت السلطات الصينية بثت مقطع فيديو أكدت تعافى 20 مريضًا وخروجهم من المستشفى بطريقة مثيرة، بعدما قالت إنهم تعافوا تمامًا من فيروس كورونا،وأوضح مقطع الفيديو الذى لم يتجاوز 11 ثانية، وتناولته العديد من وسائل الإعلام بالصين ظهور عددا من المرضى يهتفون ويرفعون إشارة النصر أمام باب مستشفى جينيانتان فى مدينة ووهان، بؤرة المرض الذى انتشر عالميا، وكان هؤلاء يرتدون الأقنعة على وجوههم، حسبما يظهر فى اللقطات.

وتم السماح للمرضى بالمغادرة فى الخامسة من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلى، بعد اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة، طبقا لوسائل إعلام رسمية فى المقاطعة، وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية التى نشرت الفيديو أيضا، إن هذه هى المرة الأولى التى يتعافى فيها هذا العدد الكبير من المرضى فى يوم واحد.