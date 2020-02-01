بالصور- لبلبة من معرض الكتاب: عادل إمام "توأمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

أشادت الفنانة لبلبة، خلال الندوة التي عقدت في قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم السبت، بالفنان والزعيم عادل إمام الذي وصفته بتوأم روحها.

وقالت لبلبة: "موهبتي في طفولتي سابقاني، وكأني شربت الفن، ولذا لم أدرس الفن لهذا السبب، ولكني تعلمت الكثير من كبار المخرجين الذين عملت معهم، منذ طفولتي وحتى الآن".

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وأضافت: "عملت مع عادل إمام شوت واحد، في أول فيلم يجمعنا، ومن يومها مازلنا نعمل معًا، وكأن هناك كيمياء تجمعنا، وأعتبره توأمي، وهو إنسان عطوف تعملت منه الكثير، وأكون في منتهى السعادة وأنا أعمل معه، عمره ما غار من أحد يعمل معه ودائما يشجع من يقف أمامه".

وأكملت لبلبة: "عملت معه فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، يناقش قضية الزواج، ثم عملت معه فيلم من إخراج محمد عبدالعزيز، نجح بشكل فظيع ظل عام كامل في السينما وكان هذا الفيلم هو بطولتي الأولى أمام الزعيم، بدلًا من الفنانة مرفت أمين التي رفضت الدور".

واختتمت: "بدأ الزعيم يغير من أدواره إلى منطقة أخرى مثل الحب في الزنزانة وغيره، وانقطعنا فترة ثم التقاني في أحد المناسبات وقال لي خسي شوية عشان هنرجع نشتغل مع بعض".​