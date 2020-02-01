إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة غدًا الأحد، عقب اعتمادها من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم السبت، أن النسبة العامة للنجاح مرتفعة جدًا هذا العام، ويعد ذلك مؤشرًا جيد لتطور التعليم بالمحافظة خاصة داخل الوديان.

جدير بالذكر أن 2686 طالبًا وطالبة، أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، موزعين على 69 لجنة، بواقه 14 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و5 بمدينة دهب، و 3 بمدينة نويبع، وفي مدينة كاترين 8 لجان، وفي مدينة أبورديس 7 لجان، ومدينة أبوزنيمة 11 لجنة، ومدينة رأس سدر 16 لجنة.