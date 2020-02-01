محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد: تفقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، أعمال التطوير وإنشاء المسطحات الخضراء والحدائق العامة في منطقة كورنيش السويس القديم والخور. وكلف اللواء طارق عبد العظيم المهندسة أمل إبراهيم رئيس حي السويس وإدارة التجميل والحدائق بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنارة العامة والأرصفة والنافورة بالكورنيش. وتابع "عبد العظيم" اليوم السبت أعمال تطوير الحديقة العامة بجوار قسم الأربعين، وطالب رئيس الحي التنسيق مع شركة الكهرباء لاستكمال الإنارة العامة بالحديقة، وإغلاق أي فتحات عشوائية على جانبي الحديقة مع الاهتمام بأعمال تنظيف المنطقة المحيطة بمجمع مخابز السادات. وواصل السكرتير العام جولته بنطاق حي فيصل لمتابعة أعمال تطوير المسطحات الخضراء والأرصفة والجزيرة الوسطي طريق السويس القاهرة أمام مدينة "السلام 1".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكرتير عام السويس يتابع أعمال تطوير الحدائق ومنطقة الكورنيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.