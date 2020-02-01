وزير الاتصالات: ربط 5 آلاف مبنى حكومي "إلكترونيًا" في الربع الأول من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تصوير- هاني رجب:

حصل "الخليج 365" على نسخة من خطة وزارة الاتصالات للخدمات الرقمية، التي تعتزم تقديمها خلال عام 2020، والتي جاء على رأسها ربط 5 آلاف مبنى في الربع الأول من 2020 بتكلفة 6 مليارات جنيه.

جاء ذلك بحسب تصريحات وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، على هامش فعاليات ورشة العمل الحوارية التي ينظمها حزب مستقبل وطن.

وكشف الوزير، عن أن الحكومة تعتزم استكمال خطتها في التعامل الإلكتروني، وميكنة عدد من الخدمات، منها المرور والتوثيق كخدمات مقدمة للمواطنين، والاستثمار كخدمات إلكترونية مميكنة مقدمة للشركات.​