بالصور- وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان ملاعب مركز الأنشطة الطلابية

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، ملاعب مركز الأنشطة الطلابية التابع لجامعة الفيوم، بمدينة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الملاعب الرياضية تشمل 7 ملاعب، منها "3 ترتان، و4 نجيل صناعي" بتكلفة إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه، لتكون متنفسًا لطلاب الجامعة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، فضلا عن خدمة ملاعب كلية التربية الرياضية القائمة.
وأضاف أن محافظ الفيوم ووزير الشباب والرياضة ووزيرة البيئة، شاركوا في فعاليات مبادرة هنجملها التي تستهدف زراعة 3000 شجرة مثمرة "زيتون وليمون وجوافة"، وزرعوا عددًا من الأشجار بالجامعة.
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