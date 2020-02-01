نيابة أسيوط تخلي سبيل والدي وخالة الطفلة "ندى" ضحية الختان وتحبس الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
قررت نيابة أسيوط، اليوم السبت، إخلاء سبيل والدي وخالة الطفلة "ندى" التي توفيت عقب إجراء عملية ختان خاظئة، في قرية الحواتكه، وجددت حبس الطبيب "على. ع" المتهم فى الواقعة ذاتها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط، تلقت بلاغًا من أهالي قرية الحواتكة، بوفاة الطفلة "ندى. ح. ع" 12عامًا، مقيمة قرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، متأثرة بعملية ختان أجرتها بإحدى العيادات الخاصة.
وانتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى مكان الواقعة، وتأكد من صحة البلاغ، وتقدم ببلاغ لخط نجدة الطفل حمل رقم 10187 وقيد بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020.
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