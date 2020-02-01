مبعوثة أممية تؤكد الاستعداد لدعم الشباب السوداني

أبدت مبعوثة الأمم المتحدة للشباب، جايانا فيكرماناياكي، سعادتها بالجهود الكبيرة التي قامت بها وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، مؤكدة حرصها واستعدادها التام لتوفير ودعم كافة المشروعات التي تلبي تطلعات الشباب السوداني، وفقاً لـ أش أ.
واستقبلت البوشي، اليوم السبت، المبعوثة الأممية، في الخرطوم،
وقالت البوشي إن لقاءاتها السابقة مع مسئولي عدة دول زارتها، أتت في إطار توفير الدعم والمساعدة، وذلك بعد الدور الايجابي الذي قام به الشباب وقدرته في إحداث عملية التغيير الإيجابي في السودان.
وأكدت أنها لن تألو جهدا في تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أجل خلق واقع أفضل للشباب، موضحة أنها طرحت عددا من المقترحات على المبعوثة الأممية لدراستها ودعمها.
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