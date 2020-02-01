مبعوثة أممية تؤكد الاستعداد لدعم الشباب السوداني

أبدت مبعوثة الأمم المتحدة للشباب، جايانا فيكرماناياكي، سعادتها بالجهود الكبيرة التي قامت بها وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، مؤكدة حرصها واستعدادها التام لتوفير ودعم كافة المشروعات التي تلبي تطلعات الشباب السوداني، وفقاً لـ أش أ.

واستقبلت البوشي، اليوم السبت، المبعوثة الأممية، في الخرطوم،

واستعرضت جهود الوزراة في قضايا الشباب والخطط والبرامج والأنشطة الداعمة له واحتياجاته و تطلعاته، والخطوات الجادة تجاه السياسة الوطنية للشباب التي تعتزم الوزارة تنفيذها، بطرق عملية تُلامس هموم ومشاكل الشباب بكل اتجاهاته.وقالت البوشي إن لقاءاتها السابقة مع مسئولي عدة دول زارتها، أتت في إطار توفير الدعم والمساعدة، وذلك بعد الدور الايجابي الذي قام به الشباب وقدرته في إحداث عملية التغيير الإيجابي في السودان.وأكدت أنها لن تألو جهدا في تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أجل خلق واقع أفضل للشباب، موضحة أنها طرحت عددا من المقترحات على المبعوثة الأممية لدراستها ودعمها.