الانتهاء من صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة

انتهت اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة بإعداد البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، من صياغة البيان المقترح، والذي سيُحال إلى مجلس النواب - عقب إقراره من جانب مجلس الوزراء، لطلب نيل الحكومة الجديدة الثقة، وفقاً لـ أ ش أ.

وجرى في ختام اجتماع اللجنة التي ترأسها رئيس الوزراء حسان دياب وعضوية 11 وزيرًا، توزيع نسخ البيان على جميع الوزراء لإبداء الملاحظات اللازمة على الصيغة المقترحة له،

على أن تعقد اللجنة اجتماعا بعد غد الإثنين لإجراء "القراءة النهائية" قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقرار بصيغته النهائية.وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن البيان الوزاري يتضمن تركيزًا كبيرًا على الملفات ذات الطابع المالي والاقتصادي بالدرجة الأولى، باعتبارها تمثل أولوية أولى في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها لبنان، وأن بعض الملفات سيتم الإعلان عن "أطر زمنية" لها على مستوى الحلول والمعالجة.وقال مصدر وزاري رفيع المستوى - في تصريح خاص لـ أ ش أ – إن البيان سيتطرق إلى حزمة من الإصلاحات الضرورية والمُلحة، التي من شأنها إيقاف مسار الانحدار والتدهور الذي يشهده لبنان، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على أوضاع اللبنانيين والدولة، وفي المقدمة منها ملف قطاع الكهرباء في البلاد.ويُقدم البيان الوزاري للحكومة إلى مجلس النواب، متضمنًا خطط واستراتيجيات عمل الحكومة الجديدة، وذلك في سبيل نيل الحكومة لثقة المجلس النيابي حتى يتسنى للحكومة أن تباشر عملها بصورة رسمية.