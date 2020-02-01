السودان: لابد من تضافر الجهود لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني

قال المندوب السوداني عن وزارة الخارجية السودانية عمر إسماعيل، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية تستدعي تضافر الجهود التي تقود إلى ضمان تحقيق العيش الكريم للشعب الفلسطيني، وفقاً لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.وأكد المندوب السوداني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية لبحث خطة السلام الأمريكية- ثبات موقف بلاده الداعم لإقامة سلام عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه، مشيرا إلى أن السودان ملتزم بمخرجات القمم العربية.وطالب إسماعيل الدول العربية إلى الاصطفاف جنبا إلى جنب من أجل إحقاق الحق للفلسطينيين، والحفاظ على حقوقهم، وإقامة دولتهم المستقلة.