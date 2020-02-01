وزير الخارجية العُماني: لن يكون هناك استقرارا بالمنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم السبت، دعم عُمان الثابت للشعب الفلسطيني ومساندته في نيل حقوقه؛ بإقامة دولته على مبدأ العدالة الإنسانية وعاصمتها القدس الشرقية،

الأمر الذي سيوفر بيئة إيجابية للتعايش السلمي الفلسطيني والإسرائيلي، ودون ذلك لن يكون هناك استقرار في المنطقة، وفقاً لـوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأشار ابن علوي، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية - إلى أن القضية الفلسطينية، التي اجتمع العرب من أجلها مئات المرات خلال الـ7 عاما الماضية، لا تزال دون حل عادل.