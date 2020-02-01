بالصور.. طائرات درون تراقب الصينيين وتوبخ من لا يتقيد بالتعليمات

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 فبراير 2020 07:16 مساءً - مشاركة قامت السلطات الصينية باستخدام طيارات “درون” لتوجيه السكان ومراقبة تحركاتهم وتنبيههم حول وجود أي خلل بالتقيد بالتعليمات العامة. وأطلقت السلطات طائرات مسيرة تخرج منها رسائل صوتية وتنبيهات في مختلف المناطق الريفية وفي شوارع المدن المزدحمة. وتقدم الطائرات نصائح وطلبات وتنبيهات بضرورة وضع القناع الطبي والإسراع بالعودة إلى البيوت، وملازمة المنازل وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو لطائرات تنفذ مهام ونصائح منها عبارة “حسنا أيها السيد، لقد طلبنا من الناس التزام منازلهم، فلماذا تتجول في الخارج…الآن هذه الطائرة تراقبك”. المزيد من الأخبار حدائق الموت.. تقرير يكشف أرقاماً مرعبة عن ضحايا ألغام الحوثي Advertisements بعد دقائق من تكليفه.. الشارع العراقي يعلن رفض علاوي ونشرت مشاهد أخرى لطائرات تخاطب النساء “هيا، عليكن ارتداء الكمامات الطبية في الحال” بحسب “سكاي نيوز”. واعتمدت الحكومة الصينية هذه الطريقة في محاولة لتخفيف انتقال عدوى فيروس كورونا بالدرجة الأولى من خلال تسخير التكنولوجيا لتنفيذ بعض المهام لتجيب السكان أو الكوادر الطبية التعرض لأي عدوى. وتم استخدام أصوات رجال ونساء للتحدث عبر مكبر صوت في الطائرة المسيرة، بنبرات حازمة وبصيغة الأوامر. المصدر سكاي نيوز

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