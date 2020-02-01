كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي جنوبي يسخر من تعامل حزب الإصلاح اليمني مع أزمات البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الإعلامي اليمني الجنوبي عادل اليافعي، من طريقة تعامل حزب الإصلاح مع الأزمات والمشكلات التي تعصف باليمن.

وقال الإعلامي اليمني الجنوبي، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "حزب الإصلاح في صنعاء، ومع بداية النكبة قال أن هناك مؤامرة عليه لتدميره، وأطلق نشطاءه شعارهم الكبير (لن ننجر) وتركوا صنعاء وسلموا قوتهم وعتادهم وأموالهم وأهلهم وهربوا منها بليل.

وأضاف الإعلامي عادل اليافعي: "واليوم كرروا المشهد في جبهات القتال ولا اعلم من ينتظرون لتحريرهم وهم الأقوى".