كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: 16 لواء عسكري تحت إشراف الإصلاح انسحبوا من نهم قبل تقدم الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن أكثر من 16 لواء عسكري كان يشرف عليهم حزب الإصلاح انسحب من مديرية نهم قبل تقدم الحوثيين، وتقدمت المليشيا دون قتال حتى وصلت فرضة نهم، حسبما نقلت مصادر لـ"اليمن العربي".

ولفتت المصادر العسكرية إلى أن معسكر الفرضة (312) انسحب بكامل قواته وعتاده إلى مفرق الجوف قبل ساعات من وصول الحوثيين، قبل أن ينسحب من المفرق إلى مدينة مأرب.

وتابعت المصادر أن ما حصل لا يمكن فهمه سوى أنه في إطار اتفاق مع المليشيا الحوثية، لأن المواقع كانت مجهزة بأسلحة تمكن من الصمود لأسابيع في أقل تقدير.

ووصف المصدر اليمني ما حدث بالكارثة، محذرًا من تكرر السيناريو في صرواح، غربي مدنية مأرب، وفي جبهات محافظة الجوف.