كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلام القطري يواصل هجومه على الحكومة السودانية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر الإعلام القطري في هجومه على الحكومة السودانية الجديدة، وذلك عن طريق ذراعه الإعلامي "قناة الجزيرة".

هذا وتسعى دولة قطر جاهدة من خلال الوسائل الإعلامي لديها والمحسوبين عليها تشويه صورة الحكومة، من خلال نشر شائعات تسببت في أزمات سياسية، بهدف فرض نفوذها وإعادة الإخوان مجددًا في البلاد، وتعمل قناة "الجزيرة" القطرية، ومثلها مواقع كـ "عربي21" و "العربي الجديد" و "ميديل إست آي" وغيرها، على إبراز عناوين خبرية كاذبة.

وبجانب ذلك كثفت أذرع قطر الإعلامية من حملتها ضد رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، حسبما نقلت وسائل إعلام سودانية.

وغزداد الموقف القطري الحاد تجاه المجلس العسكري الانتقالي، حدة بعد عزل الجنرال المحسوب على تيار الإخوان في السودان عوض بن عوف، والذي سارعت قطر إلى تهنئته بعيد توليه القيادة لفترة وجيزة بعد سقوط النظام السابق للرئيس عمر البشير.