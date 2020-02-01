كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. بكين تتحول لمدينة أشباح خالية من البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول المغردون عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة لميدان رئيسي في العاصمة الصينية بكينK وقد خلا من البشر بسبب فيروس “كورونا” القاتل.

وكتب المغردون عبر "تويتر" أن الصور تعود لميدان "سانيلتون" في بكين، وهو ميدان حيوي يشبه "التايمز سكوير" في نيويورك.

وعلق المغردون أن الصورة تم التقاطها في الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي، وتظهر المكلن وقد تحول لمنطقة أشباح.

وأعلنت السلطات الصينية وفاة 259 شخصا بسبب الفيروس الجديد، فضلا عن تسجيل 11791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

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يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 11821 حالة فى العالم وأدى لوفاة 259 شخصا فى الصين.

ولم تحدث أي حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، الذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد الشائعة كالحمى والسعال، وقد تصل في بعض الحالات الحادة إلى ضيق في التنفس أو الالتهاب الرئوي، خارج الصين على الرغم من ظهور حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في 23 دولة على الأقل حول العالم.

