كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يصيب حوالي 12000 شخص حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد موقع "سي بي إس" نيوز الأمريكي، بأن فيروس "كورونا" الجديد أصاب حوالي 12 ألف شخص من حول العالم حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصينية وفاة 259 شخصًا بسبب الفيروس الجديد، فضلًا عن تسجيل 11791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأكدت ألمانيا ظهور حالتى إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 7 مصابين، وذكرت وسائل إعلام الألمانية اليوم السبت أن وزارة الخارجية الألمانية نصحت رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين بسبب تفشي فيروس (كورونا) المميت الذي حصد أرواح أكثر من مائتي شخص حتى الآن في الصين.

كما أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 12 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات جديدة، منها اثنتان فى ولاية "جنوب أستراليا" وواحدة فى ولاية "فيكتوريا".

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