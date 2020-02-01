كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يصيب حوالي 12000 شخص حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلنت السلطات الصينية وفاة 259 شخصًا بسبب الفيروس الجديد، فضلًا عن تسجيل 11791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
وأكدت ألمانيا ظهور حالتى إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 7 مصابين، وذكرت وسائل إعلام الألمانية اليوم السبت أن وزارة الخارجية الألمانية نصحت رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين بسبب تفشي فيروس (كورونا) المميت الذي حصد أرواح أكثر من مائتي شخص حتى الآن في الصين.
كما أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 12 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات جديدة، منها اثنتان فى ولاية "جنوب أستراليا" وواحدة فى ولاية "فيكتوريا".
وأضافت، أن حالة الإصابة فى ولاية "فيكتوريا" هى لسيدة فى العشرينيات من عمرها، وكانت قد عادت إلى الولاية من مدينة "ووهان" فى 25 من شهر يناير الماضي.
ويُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 11821 حالة فى العالم وأدى لوفاة 259 شخصا فى الصين.