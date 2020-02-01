كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استخدام طائرات بدون طيار لتطهير القري الصينية من فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "سي إن بي سي" أن مزارعون صينيون يستخدمون طائرات بدون طيار "الدرون" في القرى الصينية البعيدة لتطهيرها من فيروس كورونا القاتل.

ويستخدم أحد القرويين في هيزي، مقاطعة شاندونغ، طائرات رش المحاصيل الخاصة به لرش المطهر على القرية، ويتم استخدام الطائرات بدون طيار لرش مساحة حوالي 16000 متر مربع.

أما السيد ليو ذكر أن لديه عدة طائرات بدون طيار تستخدم في رش النباتات ولا يتم استخدامها الآن في فصل الشتاء، فكر السيد ليو في الفكرة في اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة لكنه توقف لمدة بضعة أيام بسبب هطول الأمطار.

وتمكن ضابط حماية المحاصيل من تطهير قريته في 30 يناير، وقال "يمكن للطائرات بدون طيار تغطية منطقة أوسع بكثير وتحقيق نتائج جيدة للغاية للوقاية من الأمراض."

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جنبا إلى جنب مع طائرات رش المحاصيل، يتم تجهيز الطائرات بدون طيار من جانب الشرطة والمستهلكين مما يسمح لهم أيضا رش مطهر في مقاطعات جيلين وشاندونغ وتشجيانغ.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 11821 حالة فى العالم وأدى لوفاة 259 شخصا فى الصين.