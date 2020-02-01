كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتطلب من الاتحاد الأوروبي توفير الأدوية لمكافحة تفشي "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ من الاتحاد الأوروبي توفير الإمدادات الطبية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين إلى 259، حيث أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى عن قيود حدود جديدة على الأجانب الذين كانوا في الصين.

وذكر بيان أن لى تحدث إلى رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين على الهاتف.

وكشف أنه يأمل في شراء اللوازم الطبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "من خلال القنوات التجارية".

وقال لى، "نحن على استعداد لتعزيز المعلومات والسياسة والتبادلات الفنية والتعاون مع المجتمعات الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".

يخضع إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو مركز الوباء، لحجر صحي فعلي، مع إغلاق الطرق وإغلاق وسائل النقل العام.

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في أماكن أخرى من الصين، فرضت السلطات قيودًا على السفر والأنشطة التجارية في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

في أحدث أرقامها، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن هناك 2102 إصابة مؤكدة جديدة في الصين يوم الجمعة، ليصل المجموع التراكمي إلى 11791.

وقد أبلغت حوالي 24 دولة أخرى عن وجود حالات مؤكدة للفيروس.

وسط قلق دولي متزايد، أعلنت سنغافورة والولايات المتحدة يوم الجمعة عن إجراءات لتقييد دخول الرعايا الأجانب الموجودين مؤخرًا في الصين.

وحذت أستراليا حذوها، حيث قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن البلاد ستمنع دخول جميع الرعايا الأجانب المسافرين من الصين القارية من يوم السبت.

وقال موريسون للصحفيين في سيدني "نحن في الواقع نعمل بوفرة من الحذر في هذه الظروف." "حتى يتمكن الأستراليون من متابعة حياتهم اليومية بثقة".