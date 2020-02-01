كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن يتحدث عن مقتل "قاسم الريمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي محمد علي صالح الناخبي، ملابسات مقتل قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة باليمن.

وقال "صالح" لــ "الخليج 365"، بأن الريمي أحد كبار عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، وكان محبوس في البحث الجنائي في عدن.

وأضاف بانه هرب مع مجموعة ومنهم الوحيشي وغيرهم، حتي سمعنا أمس عن مقتله، فهذه العناصر سلكت مسلك مغاير للنهج الديني القويم السليم والخروج عن الحكام عن اجماع الملسمين، فمقتله تصحيح واعطاء فرصة للأخرين بأن يصححوا من مسارهم