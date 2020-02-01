كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتشددون يقتلون العشرات في شرق الكونغو مع تزايد الهجمات على المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة دولة الكونغو، اليوم السبت، أن متشددين اسلاميين مشتبه بهم قتلوا 62 مدنيًا على الأقل في سلسلة من الهجمات هذا الاسبوع في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية؛ حيث يشن الجيش حملة لمكافحة التمرد ضد المتمردين.

ويؤدي تصاعد العنف بعد فترة من الهدوء النسبي في أوائل شهر يناير إلى تقويض مزاعم الحكومة بالتقدم الأمني ضد القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة إسلامية أوغندية.

وصرحت جماعة حقوق الإنسان، أن مقاتلي قوات الدفاع عن الديمقراطية قتلوا 74 مدنيًا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، بالسكاكين والبنادق. وقالت أن الهجمات امتدت نحو 10 قرى على مدار أقل من 48 ساعة.

وقد ادعى الجيش مرارًا وتكرارًا أنه حقق تقدمًا كبيرًا ضد المجموعة من خلال قتل العديد من كبار القادة والاستيلاء على العديد من معسكراتها في الغابات الكثيفة بالقرب من الحدود الأوغندية.

ولكن قوات الدفاع الأوغندية، التي وصلت إلى الكونغو من أوغندا في التسعينيات، ونجت من هجمات متكررة من القوات الكونغولية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وانتقمت من السكان المدنيين.

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وتعتبر هذه واحدة من العشرات من الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية الشرقية الغنية بالكونغو، حيث أسفرت الحروب الإقليمية في نهاية القرن عن مقتل الملايين.

وقال مسؤولون يوم الاربعاء ان 30 شخصًا على الأقل قتلوا خلال الليل بالقرب من مدينة عويشة. وأفاد نشطاء المجتمع المدني أن العشرات من المدنيين قتلوا في هجمات على القرى المجاورة يوم الخميس.

وقدمت الحكومة عدد القتلى 62 في محضر اجتماع للحكومة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وقال إن الجيش "يقوم بتفكيك شبكات المتعاونين والوكلاء الآخرين بفضل المعلومات التي قدمها مقاتلو قوات الدفاع الذاتي الأسير".

وأعلن تنظيم "داعش" علنًا مسؤوليته عن العديد من الهجمات التي نفذت في إقليم بني، ولكن الأمم المتحدة والعديد من الباحثين لم يتمكنوا من تأكيد أي صلة مباشرة بين داعش، وقوات الدفاع الأمريكية.