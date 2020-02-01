كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 1/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع أمريكا
قال محمود عباس الرئيس الفلسطيني، اليوم السبت، بإنه أبلغ إسرائيل والولايات المتحدة أنه لن يكون هناك أي علاقات معهما بما في ذلك المجال الأمني، جراء نقض إسرائيل وأمريكا الاتفاقيات الدولية بعد الإعلان عن "صفقة القرن".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || رجال الإطفاء ينجحون في منع وصول الحرائق إلى العاصمة الأسترالية
تمكن رجال الإطفاء من منع الحرائق البرية التي تغذيها الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة من الوصول إلى مناطق الضواحي في عاصمة أستراليا، كانبرا، باستخدام رش المياه الهوائي لمقاومة الحرائق لإنشاء خط دفاعي طوله 2.5 كيلومتر (1.55 ميل)، اليوم السبت.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || باكستان تترك 150 مواطن عالق في الصين وسط تفشي كورونا
كشفت صحيفة "الخليج 365" الباكستانية، أن نحو 150 باكستاني عالقون في مطار منذ 27 يناير في أورومتشي، منطقة شينجيانج الصينية ذاتية الحكم، ويشمل ذلك الطلاب والتجار المحاصرين في المطار.