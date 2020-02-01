عاجل.. العراق: صالح يكلف وزير الاتصالات السابق بتشكيل الحكومة الجديدة

كشفت مصادر نيابية عراقية، مساء اليوم السبت، عن تكليف الرئيس العراقي لوزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما نقبت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وتشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الأول من أكتوبر الماضي، وسرعان ما تحولت إلى عنف، وقامت قوات الأمن ومسلحون مجهولون بإطلاق النار على المتظاهرين، وقتل ما يقرب من 500 شخص في الاضطرابات.

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وبعد فترة هدوء في الاضطرابات في وقت سابق من هذا الشهر، استؤنفت المظاهرات في بغداد والمدن الجنوبية وسيطر المحتجون على ثلاثة جسور رئيسية في بغداد وصاموا على المعسكرات وحواجز الطرق في عدة مدن في الجنوب.

يطالب المتظاهرون بإزالة جميع الأحزاب والسياسيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة واستئصال الفساد. لقد استجابت الحكومة بالعنف والإصلاح الجزئي. لقد أدان المجتمع الدولي العنف ولكنه لم يتدخل لوقفه.

بدأت عمليات قوات الأمن لإزالة معسكرات الاحتجاج بعد أن قال رجل الدين الشعبي مقتدى الصدر يوم السبت إنه سيوقف مشاركة مؤيديه.