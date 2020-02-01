كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية: السودان تمثل أهمية قصوى لدولة قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن العلاقة المباشرة بين الحكومة القطرية وتفجيرات مدينة بوصاصو الصومالية، لافتة إلى أن السودان تمثل أهمية قصوى لدولة قطر.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها: أن "قطر تستغل الفقر في السودان؛ لتقوم تحت مسمى دعم الجمعيات الخيرية للمساعدات الإنسانية وتتسلل عبر هذه اللافتات العريضة وتعمل على تمويل أنشطة الجماعات الإرهابية".

وأضافت الصحيفة: إن "قطر تعمل على تجنيد عدد من السودانيين كمرتزقة في الحركات الجهادية المنتشرة في شمال وشرق وجنوب أفريقيا، كما يظهر ذلك بوضوح في حركة الشباب الصومالية في أفريقيا".

هذا واُتهمت قطر بتأسيس الجماعات المتطرفة والإرهابية في القارة السمراء.