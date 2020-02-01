كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: "حزين للغاية" بسبب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الزعماء الأوروبيون عن حزنهم لمغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية "علاقات بريطانيا التي لا تضاهى" مع الفرنسيين.

وقال ماكرون إنه "حزين للغاية" في حين تعهد "في فيرهوفشتات" من الاتحاد الأوروبي أنه سيحاول "التأكد من أن الاتحاد الأوروبي سيصبح مشروع ستريد أي دولة أن تكون جزءًا منه مرة أخرى".

أقيمت احتفالات واحتجاجات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة بمناسبة رحيل المملكة المتحدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ديفيس إن الجميع سيكونون رابحين في النهاية.

غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميًا يوم الجمعة الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش بعد 47 عامًا من العضوية، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويتها على ذلك في استفتاء.

Advertisements

وأقيمت حفلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بعض الحانات والنوادي الاجتماعية، وكذلك في ميدان البرلمان في لندن.

علن رسميًا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبهذه المناسبة ألقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا وجهه إلى الأمة قال فيه إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرة بلاده الكبرى.

وأكد أنه "أيا تكن العقبات على الطريق أنا أعلم أننا سننجح"، مشددا على أن "الأهم هذه الليلة هو أن نقول إنها ليست النهاية بل البداية، إنها لحظة بزوغ الخليج 365 وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".

وأكد جونسون على أن بريكست سيشكل "نجاحا باهرا"، وذلك في وقت تستعد فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني "نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة".