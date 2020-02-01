كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنزانيا: لم يتم إخطارنا رسميًا بحظر السفر الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الولايات المتحدة

أعلنت تنزانيا، اليوم السبت، أنها "لم تبلغها رسميًا بفرض حظر على السفر، بعد أن استهدفت القيود المفروضة على سفر الرئيس دونالد ترامب إلى جانب خمس دول أخرى يوم الجمعة".

ومن بين الدول الست الجديدة التي فرضت عليها قيود على السفر، هناك أربع دول إفريقية وثلاثة بها أغلبية مسلمة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التنزانية إيمانويل بوهوهيلا، ليس لدينا اتصال رسمي من حكومة الولايات المتحدة، ولم نتلق رسالة دبلوماسية رسمية وهي الطريقة الرسمية للتواصل بين الحكومات".

واتهم الديمقراطيون والمدافعون عن الهجرة في الولايات المتحدة إدارة ترامب بالسعي إلى توسيع حظرها الأصلي لعام 2017، الذي يستهدف الدول ذات الغالبية المسلمة والتركيز بشكل غير متناسب على الدول الأفريقية. ويوجد في تنزانيا أيضًا عدد كبير من المسلمين.

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وبموجب قيود السفر الجديدة، ستتوقف الولايات المتحدة عن إصدار "تأشيرات التنوع" للمواطنين التنزانيين، وتتوفر التأشيرات عن طريق اليانصيب لمقدمي الطلبات من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة موسعة من حظر سفره يوم الجمعة يستهدف المهاجرين المحتملين من نيجيريا وخمس دول أخرى، وهي خطوة قد تؤثر على الآلاف من الناس وتثير جدلًا جديدًا حول ما إذا كانت السياسة تمييزية.

ومن بين الدول الست التي أضيفت إلى الحظر، هناك أربع دول إفريقية وثلاثة تضم غالبية سكانها من المسلمين، ويتهم الديمقراطيون والمدافعون عن الهجرة إدارة ترامب بالسعي إلى توسيع حظرها الأصلي لعام 2017، الذي يستهدف الدول ذات الغالبية المسلمة والتركيز بشكل غير متناسب على البلدان الأفريقية.