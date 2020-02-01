الحداوي يطمئن المغاربة على التيمومي وهيفتي يتتبع حالته

طمأن مصطفى الحداوي، رئيس الجمعية المغربية للاعبي كرة القدم المحترفين، المغاربة بخصوص حالة الدولي السابق محمد التيمومي، عقب خضوعه لعملية جراحية بفرنسا.

وكتب الحداوي، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”: “أهل الخير وكل مغاربة العالم لكم تحيات محمد التيمومي من باريس..الحمد لله و الشكر لله زيارتنا لأخونا محمد التيمومي ومؤازرته ودعوات كل المغاربة كان لها أثر إجابي في تحسن حالته بشكل جيد”.



وتابع الحداوي قائلا” الله يشافيه ويعافيه ويسترجع كامل قوته وحيويته.. تكلم الأمس، إبتسم وجلس على الكرسي.. تحرك قليلا وفق برنامجه الترويضي والمسطر من طرف الطاقم الطبي الذي يشرف عليه”.

يشار إلى أن الملك محمد السادس تكلف بعلاج التيمومي، في وقت أوفدت الجامعة كلا من الحداوي وهيفتي لتتبع حالته ومساندته، فضلا عن تكليف الدكتور هيفتي بتتبع حالته وإعداد تقرير.