آيت الطالب: الأطباء لا يترشحون لمباريات التوظيف..لا يريدون الاشتغال في المناطق النائية

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إن من بين الإكراهات التي تواجه وزارته، ضعف جاذبية القطاع العمومي للصحة، والعزوف عن ترشح الأطباء لمباريات التوظيف، لامتناعهم عن العمل بالمناطق القروية والنائية على الخصوص.

وأضاف آيت الطالب، في جوابه على سؤال كتابي، للبرلماني عمر بلافريج، حول ضعف الإقبال على مباريات التوظيف بقطاع الصحة، “تعمل الوزارة على توفير الموارد البشرية اللازمة لسد الخصاص في الأطر”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الوزارة تعمل على التشغيل الدوري للمصالح التي تفتقر للأطر الطبية والتمريضية، وتنظيم خدمة القوافل الطبية، وتشجيع الشراكة مع الجماعات الترابية”.

ويرى آيت الطالب، أن وزارة الصحة، قامت بوضع مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحفيز الموارد البشرية، مشيرا إلى، “المخطط الصحي 2025، والذي يضم المحور 19 المتعلق بتحسين ظروف العمل وتحفيز مهنيي الصحة”.