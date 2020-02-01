بعد طول انتظار..حافلات ألزا تجوب شوارع الدار البيضاء -صور

في انتظار انطلاقها رسميا، شوهدت، اليوم السبت، عدد من حافلات شركة ألزا تجوب شوارع مدينة الدار البيضاء في أحياء سيدي مقاطعة سيدي البرنوصي.

وكانت شركة (ألزا )، التي تم تفويض تدبير قطاع النقل الحضري لها بالدار البيضاء، قد أعلنت الأسبوع أنها تخطط لوضع حوالي 700 حافلة جديدة في خدمة البيضاويين، مما سيسهل نقل إجراء حوالي 350 عملية نقل في السنة.

وكانت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” وشركة “ألزا المغرب”، قد وقعتا في 31 اكتوبر 2019 بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، العقد الجديد للتدبير المفوض للنقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الجماعات الترابية الثمانية عشرة للدار البيضاء الكبرى.

Advertisements

ويتضمن العقد، الذي يغطي فترة 10 سنوات مع إمكانية تمديدها لـ 5 سنوات إضافية، مرحلة أولى تمتد من فاتح نونبر 2019 إلى غاية 31 دجنبر 2020، تقوم خلالها (ألزا -البيضاء)، الاسم الذي أطلق على الفرع الجديد لمجموعة (ألزا للنقل)، بتشغيل 250 حافلة “في وضعية متردية” كانت تابعة لشركة (مدينة بيس)، التي انتهى عقدها في 31 أكتوبر الماضي، لتشرع بعدها في تشغيل 400 حافلة مستعملة بشكل تدريجي.

وفي المرحلة الموالية، التي تبدأ مع سنة 2021، سيتم تشغيل أسطول دائم من 700 حافلة جديدة، ممولة بشراكة بين مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” وشركة ألزا.

وينتظر أن تقوم شركة(ألزا –البيضاء)، الفرع الجديد لمجموعة (ألزا للنقل)، التي تنشط بالمغرب منذ أزيد من 20 سنة، وتسهر على تدبير خدمات النقل العمومي بواسطة الحافلات في كل من مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة والرباط- سلا- تمارة، باستغلال شبكة النقل العمومي بالدار البيضاء الكبرى وفق نموذج جديد للتدبير المفوض، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.