البطولة الاحترافية.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة “لوصيكا” و”الماط”

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، المباراة التي جمعت اليوم السبت، بين فريق أولمبيك خريبگة، وضيفه المغرب التطواني، لحساب منافسات الأسبوع الخامس عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

ولم يمهل “الماط”، صاحب الأرض أكثر من 14 دقيقة، ليفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب مصطفى اليوسفي، قبل أن يعدل رضا الهجهوج الكفة لـ”لوصيكا” في الدقيقة 29.

وعاد اليوسفي بعد ذلك بـ11 دقيقة، ليوقع هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في المباراة، التي احتضنها ملعب “الفوسفاط” بخريبگة، وقادها الحكم محمد النحيح، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين لواحد.

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ونجح الفريق الخريبگي خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 79، في تعديل الكفة عن طريق اللاعب نجيب المعتني، قبل أن تعلن صافرة النحيح عن نهاية اللقاء، بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

وأضاف كل فريق عقب هذا التعادل نقطة إلى رصيده، حيث أصبح المغرب التطواني يمتلك 20 نقطة في الرتبة السابعة، متقدما بفارق 5 نقاط عن أولمبيك خريبگة صاحب المركز الثالث عشر.