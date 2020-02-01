انتهى الشوط الأول من مباراة “كلاسيكو” مدريد بين الغريمين الريال والأتليتيكو بالتعادل السلبي فوق أرضية “البيرنابيو”.

وفشل لاعبو الفريق الملكي في بلوغ مرمى الأتليتيكو، وهو الإستعصاء ذاته الذي وقف في وجه لاعبي الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية مدريد.

ويراهن الفريق الملكي على الظفر بالنقاط الكاملة للمواجهة لتعزيز الصدارة، في وقت يسعى فيه الجار لخطف نقاط المباراة لتذويب الفارق والإقتراب من الصدارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجولة الأولى من “كلاسيكو” مدريد.. لا غالب ولا مغلوب بين الريال والأتليتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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