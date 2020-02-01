إصابة بالغة للقيادي الإخواني ”غزوان” في تعز 

السبت 1 فبراير 2020

أصيب القيادي الإخواني، غزوان المخلافي، جراء اشتباكات عنيفة بين فصائل من حزب الإصلاح بتعز.



وأكدت مصادر محلية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح اليوم السبت، بين أجنحة وفصائل عدة تسيطر على المدينة.

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وذكرت المصادر، أن الاشتباكات خلفت قتلى وجرحى بينهم أحد أبرز القيادات التي تتبع مليشيات الإصلاح ”غزوان المخلافي”، والذي أصيب إصابة خطيرة وقتل عدد من مرافقيه.

وتشهد مدينة تعز انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وانتشاراً لجماعات مسلحة لا تُعرف هويتها، كما تتحدث تقارير عن انتشار جماعات إرهابية في ريف تعز والمناطق التي تخضع لسيطرة حزب الإصلاح.