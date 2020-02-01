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شاهد.. كاميرا مراقبة توثق قيام شخص بالتحرش بامراة في أحد أسواق بالسعودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 1 فبراير 2020

وثقت كاميرا مراقبة محاولة اغتصاب سيدة منتقبة على يد رجل بأحد أسواق وادي الدواسر بالسعودية.

 

 

ويظهر في الفيديو مرور الرجل خلف السيدة المنتقبة، ويقوم بالتحسس عليها من الخلف فتصده السيدة، ثم يعود مرة أخرى ويتهجم عليها محتضنها من الخلف وتسقط السيدة على الأرض ويسقط فوقها، قبل أن يم بالهروب والجري.

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ونشر حساب "مجتمعنا" السعودي الذي يحظى بمتابعة أكثر من 3 مليون على موقع الترغيدات القصيرة "تويتر"، الفيديو معلقًا عليها : فيديو  كاميرا مراقبة توثق قيام شخص بالتحرش بامراة في احد أسواق وادي الدواسر ، ومطالبات بالقبض عليه.

 

فيديو | كاميرا مراقبة توثق قيام شخص بالتحرش بامراة في احد أسواق وادي الدواسر ، ومطالبات بالقبض عليه. عبر : ⁦@H83892884⁩  : ⁧#متحرش_وادي_الدواسر⁩ pic.twitter.com/pVQeWYcl1J— مجتمعنا (@KSASociety) 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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