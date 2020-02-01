شاهد.. كاميرا مراقبة توثق قيام شخص بالتحرش بامراة في أحد أسواق بالسعودية

السبت 1 فبراير 2020

وثقت كاميرا مراقبة محاولة اغتصاب سيدة منتقبة على يد رجل بأحد أسواق وادي الدواسر بالسعودية.



ويظهر في الفيديو مرور الرجل خلف السيدة المنتقبة، ويقوم بالتحسس عليها من الخلف فتصده السيدة، ثم يعود مرة أخرى ويتهجم عليها محتضنها من الخلف وتسقط السيدة على الأرض ويسقط فوقها، قبل أن يم بالهروب والجري.

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ونشر حساب "مجتمعنا" السعودي الذي يحظى بمتابعة أكثر من 3 مليون على موقع الترغيدات القصيرة "تويتر"، الفيديو معلقًا عليها : فيديو كاميرا مراقبة توثق قيام شخص بالتحرش بامراة في احد أسواق وادي الدواسر ، ومطالبات بالقبض عليه.