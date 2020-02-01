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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محافظ حضرموت يدشن دورة الضباط الثالثة والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
دشن محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم السبت دورة الضباط الثالثة بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
حيث قال "البحسني" خلال خطابه الخاص بالتدشين "أن الدورة تاتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لتعزيز المنطقة العسكرية الثانية بالكوادر القيادية، التي تخدم بالسلك العسكري، وتطويرها وتعزيز قدراتها.
وأكد كذلك اهتمامه الخاص، واهتمام القيادة العسكرية بالمحافظة بهذه الدورة؛ لما فيها من صقل للقيادات العسكرية الجديدة، ورفع مستوى كفاءتها.
مؤكداً أن مثل هذه الدورات تعزز البناء العسكري، وتؤهل منتسبيها لأخذ أدوار كبيرة بقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأدوار قيادية لخدمة حضرموت والوطن، وتساهم وترفع المستوى الأمني في حضرموت.
حضر تدشين الدورة رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد محمد اليميني ، وعدد من الضباط من منتسبي المنطقة العسكرية.
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