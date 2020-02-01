لاول مرة.. العراق يتسلم شهادة جودة عالمية بسبب ملعب الشعب الدولي

وقالت مدير قسم الجودة الشاملة يسرى حميد، في بيان للوزارة تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "حصول ملعب الشعب الدولي على شهادة الايزو عن طريق شركة بغداد للاستشارات والتدريب لنظم الجودة، يشكل نقلة مهمة كون الشهادة معتمدة عالميا، وتعد اول شهادة تمنح لمنشأ رياضي في العراق".واوضحت ان "الانجاز المتحقق جاء بجهود كبيرة بذلت وبدعم من وزير الشباب والرياضة احمد رياض".

واضافت ان "مدير عام دائرة الاقاليم وشؤون المحافظات طالب جابر وملاكات ملعب الشعب كان لهما دورا واضحا لتامين متطلبات الحصول على شهادة الجودة العالمية".