لاول مرة.. العراق يتسلم شهادة جودة عالمية بسبب ملعب الشعب الدولي

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2020-02-01 | 17:30
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اكد قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي في وزارة الشباب والرياضة، حصول ملعب الشعب الدولي على شهادة الايزو 9001 لعام 2019/ 2020.
وقالت مدير قسم الجودة الشاملة يسرى حميد، في بيان للوزارة تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "حصول ملعب الشعب الدولي على شهادة الايزو عن طريق شركة بغداد للاستشارات والتدريب لنظم الجودة، يشكل نقلة مهمة كون الشهادة معتمدة عالميا، وتعد اول شهادة تمنح لمنشأ رياضي في العراق".
واوضحت ان "الانجاز المتحقق جاء بجهود كبيرة بذلت وبدعم من وزير الشباب والرياضة احمد رياض".
واوضحت ان "الانجاز المتحقق جاء بجهود كبيرة بذلت وبدعم من وزير الشباب والرياضة احمد رياض".
واضافت ان "مدير عام دائرة الاقاليم وشؤون المحافظات طالب جابر وملاكات ملعب الشعب كان لهما دورا واضحا لتامين متطلبات الحصول على شهادة الجودة العالمية".
المحرر: محمد خليل
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