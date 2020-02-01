حمدوك يزور جيبوتي الأحد في سادس جولة أفريقية

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مرتضى كوكو - الخرطومالسبت 2020/2/1 07:51 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى جيبوتي الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس إسماعيل عمر جيلي.
وتمثل جيبوتي سادس محطة أفريقية لحمدوك منذ توليه رئاسة الوزراء في السودان، حيث زار مصر، وإثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، وتشاد.
وقال سفير السودان لدى جيبوتي، حمزة الأمين باعو، إن زيارة حمدوك تهدف لإطلاع جيبوتي على تطورات الأوضاع في البلاد، وذلك في أعقاب ثورة ديسمبر.
وأشار إلى أن الزيارة ستبحث مجالات التعاون الثنائي وآليات تطوير التنسيق المشترك خدمة لمصالح البلدين.
ولفت إلى أن حمدوك سيزور منشآت جيبوتي تليكوم بجانب وضع حجر الأساس لمقر الإيقاد الجديد بالعاصمة جيبوتي وزيارة الموانئ بالمدينة.
وأكد السفير حمزة الأمين باعو تاريخية العلاقات بين السودان وجيبوتي، وجذورها الضاربة منذ القدم، لافتاً إلى سعي البلدين لتعزيز علاقات التعاون في كافة المستويات، مؤكدا توفر الإرادة لدى البلدين لتأسيس واقع جديد ومستقبل أفضل يلامس تطلعات الشعبين.
وكان سفير جيبوتي لدى الخرطوم أحمد علي بري، سلم رسالة لرئيس الوزراء، من الرئيس الجيبوتي مؤخراً، دعا خلالها الرئيس قيلي رئيس الوزراء، لزيارة جيبوتي، مؤكدا موقف جيبوتي الداعم للسودان.
ووصفت صحف جيبوتي الناطقة بالعربية، زيارة حمدوك لجيبوتي بالمهمة للبلدين، مشيرة إلى وجود تنسيق قوي بين قادة الدولتين لخدمة المصالح الاقتصادية، وتعزيز الدور السياسي في المحافل الدولية والإقليمية.
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