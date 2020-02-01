أديس أبابا وباريس تتفقان على دعم إنشاء قوات بحرية إثيوبية

بحث وزير الدفاع الإثيوبي لما مجرسا ووزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الذي يزور إثيوبيا، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

وقال سفير إثيوبيا لدى فرنسا هنوك تفَرا، الذي حضر اللقاء، إن الجانبين عقدا مناقشة مثمرة تناولت العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

وأضاف تفَرا أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة تسريع وتيرة التعاون العسكري ودعم إنشاء القوات البحرية الإثيوبية وتحديث سلاح الجو الإثيوبي.





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وذكر السفير الإثيوبي أن مجرسا أجرى أيضاً مباحثات مع الأدميرال برنارد روجيل رئيس الأركان العامة في الرئاسة الفرنسية، تناولت أوجه التعاون بين البلدين.

يذكر أن وفداً إثيوبياً رفيعاً ضم وزير الدفاع الإثيوبي وكبار الجنرالات في الجيش الإثيوبي وصل إلى فرنسا، الخميس الماضي، في زيارة رسمية تبحث التعاون الثنائي والعسكري بين فرنسا وإثيوبيا.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تحديث وتدريب القوات الجوية الإثيوبية والبحرية التي سيتم إنشاؤها لاحقاً.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لإثيوبيا، بحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد آبي أحمد وماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر مكتب رئيس الوزراء، أنهما اتفقا على تحديث الجيش الإثيوبي، خاصة القوات الجوية والبحرية.

