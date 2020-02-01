وصول المسيرات التي إنطلقت الاشرفية والحمرا إلى ساحة رياض الصلح

وصلت المسيرات الثلاث التي انطلقت اليوم من ​الحمرا​، ​الأشرفية​، ومن أمام مقر ​الاتحاد العمالي العام​، إلى ​ساحة رياض الصلح​ في ​وسط بيروت​، بعد سلسلة وقفات أمام محطات عدة، كان آخرها أمام مقر ​جمعية المصارف​. إضغط للمزيد

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