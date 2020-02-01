زار مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، راعي أبرشية زحلة والفرزل للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش، حيث جرى التداول بالأزمات التي يعيشها الوطن والحلول المقترحة.
وخلال اللقاء، أكد عبدالله "عمق العلاقة والتواصل المستمر، والسير على قاعدة التعايش الإسلامي المسيحي، وان هذه الرؤية التي جسدها الإمام القائد السيد موسى الصدر والرئيس نبيه بري من أجل لبنان، كل لبنان"، داعياً الجميع الى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية من أجل هذا الوطن الذي يمر بالآونة الاقتصادية المستفحلة"، مشدداً على "التواصل الدائم لنشكل سويا مداميك الحماية الإنسانية والاجتماعية لهذا البلد".
بدوره رحب درويش بعبدالله، مثمنا "هذه الزيارة المميزة التي تعود بنا الى نهج السيد موسى الصدر الذي عمل لكل لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي عبدالله بعد زيارة درويش: لتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية من أجل الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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