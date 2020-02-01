ذبيان: الرهان على موقف عربي بإتجاه فلسطين مجرد سراب

دعا رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ الى عدم الرهان على موقف عربي نوعي بإتجاه ​فلسطين​ من خلال إجتماع ​الجامعة العربية​، لأن مؤامرة "​صفقة القرن​" التي أعلنها الرئيس الأميركي تأتي بتمويل عربي علني لم يعد خافياً على أحد، ومن هنا فإن الرهان على الجامعة العربية وقراراتها مجرد سراب.

وأكد ذبيان أن فلسطين هي ملك لأهلها الأحرار الصامدين الصابرين الذي يواجهون العدو الصهيوني ويسقطون مخططاته منذ ​أوسلو​ الى اليوم، بصدورهم العارية وإيمانهم الذي لا يتزعزع، فالمعادلة واضحة بالنسبة للشعب الفلسطيني فإما النصر أو الشهادة.

واعتبر رئيس تيار صرخة وطن ان الفرصة اليوم مؤاتية أكثر من أي وقت مضى من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني الداخلي، ونبذ كل الخلافات والتلاحم والإلتفاف حول ​المقاومة​ في غزة والضفة، وإعلان جبهة واحدة موحدة لإسقاط الصفقة الأميركية المزعومة، كما ندعو كل المقاومين والأحرار في ​العالم​ الى دعم فلسطين وقضيتها العادلة التي تبقى بوصلة المقاومة الحقيقية.