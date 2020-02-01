أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الساعة 14:00 من تاريخ 31 كانون الثاني 2020، أقدم مجهول على تكسير تماثيل -لا ترمز لشعائر دينيّة- عائدة لحديقة بلدية الرميلة"، وقد نشر أحد المواقع الإلكترونية الخبر -مرفقًا بفيديو- تحت عنوان: "داعشي يقلق أمن الرميلة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال الإستقصاءات والتحريات، وبالتنسيق ما بين عناصر مخفر السعديات في وحدة الدرك الإقليمي ودورية من شعبة المعلومات، تمكّنت الأخيرة من توقيفه عند الساعة 19:00 من التاريخ ذاته، في مكان إقامته في وادي الزينة، وتبيّن أنّه يُدعى: "أ. أ." (مواليد عام 1979، فلسطيني/ سوري)".
وبيّنت المديرية أنّ "بالتحقيق معه من قبل عناصر المخفر المذكور، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه أقدم على فعلته لإنزعاجه من تمثال يرمز إلى إمرأة عارية، كما تبيّن أنّه يعاني من اضطرابات نفسيّة وانفصام في الشخصية، وفقًا لإفادة طبيبه المعالج"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف أودع القضاء المختص، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخص في وادي الزينة حطّم تماثيل في حديقة بلدية الرميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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