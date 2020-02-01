عز الدين تستقبل قائد القطاع الغربي لليونيفيل في صور لبحث سبل التعاون

استقبلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين في مكتبها في صور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي دييغو فيليبو فولكو ضمن إطار اللقاءات التي تهدف إلى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات الرسمية والمحلية وإلى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.
وخلال اللقاء ناقشت عز الدين مع فولكو وطاقمه "سبل التعاون والتنسيق في مجالات دعم السكان المحليين وتم الاتفاق على برمجة حملات طبية والاسعافات الأولية وحملات توعية للسيدات لتفادي الحوادث المنزلية إضافة إلى مناقشة افكار عدة لفائدة الأهالي في القرى والبلدات الواقعة في نطاق القطاع الغربي لليونيفيل، اضافة الى امكانية تنظيم دورات لتطوير مهارات النساء في التصنيع الغذائي والاعمال الحرفية وذلك في سياق الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديا وقد تم الاتفاق على تنظيم لقاءات في القريب العاجل لوضع خطة عمل لهذا المشروع"، متطرقة لـ"موضوع جرحى وضحايا القنابل العنقودية والذي ما زال يحصد العديد من الضحايا خصوصاً هذا العام وفصل الشتاء بفعل كمية المتساقطات والاتربة والسيول التي أعادت كشف القنابل من جديد".
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