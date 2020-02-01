لفت المكتب الإعلامي ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​، في بيان، إلى أنّ "عطفًا على موضوع الباخرة الصينية القادمة إلى ​لبنان​، تعلن وزارة الأشغال العامة والنقل أنّها أوعزت وبصورة عاجلة إلى إدارة مرفأي ​بيروت​ و​طرابلس​ بالامتناع عن استقبال تلك الباخرة، لحين صدور تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحيّة لاسيما ​وزارة الصحة العامة​، بالسماح باستقبالها وتوفّر كامل الشروط الصحيّة المطلوبة لذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأشغال أوعزت بالإمتناع عن استقبال باخرة صينية لحين صدور تأكيد بالسماح باستقبالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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