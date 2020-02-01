حتى يلتقي بعدد من نظرائه على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي على هامش الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب في ​القاهرة​ لبحث الخطة الاميركية للسلام في المنطقة، كل من نظيره الاردني ​أيمن الصفدي​، المصري ​سامح شكري​، العماني يوسف بن علوي، العراقي ​محمد علي الحكيم​، البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ثم امين عام ​جامعة الدول العربية​ أحمد ابو الغيط".

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